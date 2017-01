Vogliamoci tutti bene e non facciamoci male: che si moltiplichino le voci di mercato, che ci portino via a fila indiana i giovani super chiacchierati del momento. Ma l'Atalanta non cambierà. Perché questa squadra, ormai, non gioca solo a memoria, ma in campo ci entra ad occhi chiusi e ci rimane fino al 90' senza nemmeno provare a sbirciare.



Con Kessie assente, causa la Coppa d'Africa, Caldara out febbricitante e Gagliardini inutilizzato (sarebbe stato da folli rischiare un giocatore che domani 9 gennaio varrà un incasso di 30 milioni d'euro..), l'Atalanta conquista una strepitosa vittoria, la quale dimostra che questo straordinario campionato non porta l'impronta dei soli 'primaverini', ma di un intero collettivo, all'interno del quale ogni componente è fondamentale e tutti, ma proprio tutti, sono sullo stesso piano. Un mosaico perfetto, il cui artista è Gianpiero Gasperini. La partita col Chievo, cronaca a parte che si commenta da sola, altro non è che l'esibizione di una sola squadra che non solo conclude al meglio il girone d'andata, ma si rende protagonista assoluta di un match sentito a Bergamo, causa delle forti sirene di calciomercato che la stanno tenendo impegnata a livello nazionale e non: che la squadra ne risenta e inizi a perdere i colpi? Che sia l'inizio del ritorno sul pianeta terra? Niente di tutto ciò. L'Atalanta vince, continua a sognare e mantiene saldamente il sesto posto in classifica con 35 punti.



Ora si entra nel vivo nel calciomercato, con Gagliardini sicuro partente, destinazione Inter. Inevitabile la sua partenza. Tuttavia, se la squadra è destinata a privarsi di pezzi pregiati, è altrettanto vero che, per il campionato che sta facendo, non necessita di investimenti particolari, se non di rinforzi giusti che vadano a coprire eventualmente gli spazi lasciati dai partenti. Per il resto questo giocattolo nerazzurro piace, eccome. E l'ingegnere Gasperini sarebbe in grado di farlo funzionare con qualsiasi tassello, anche senza quelli valevoli fior di soldi.