Serviva riprendere il campionato col botto. Era necessario allontanare quei rumors che, dopo la vittoria interna contro il Pescara caratterizzata da una condizione fisica non delle più ottimali, volevano l'Atalanta pronta a ritirare i remi in barca. Serviva, ed è stato servito.



I nerazzurri di Gasperini sbancano il Ferraris con una cinquina, che, non solo schiaffeggia la squadra dell'ex tecnico atalantino, Andrea Mandorlini, ma da modo ai nerazzurri di poter nuovamente ribadire: ''Stiamo ancora lottando pure noi per la corsa all'Europa, non siamo inferiori a nessuno, fatevene una ragione.'' Sulla stessa lunghezza d'onda è anche l'eroe della giornata, Papu Gomez che sigla la tripletta e porta a casa il pallone. Lui che, da quando veste la casacca neroblu, è andato sempre di più in crescendo, toccando il sublime con Gianpiero Gasperini. Lui che sa di essere la perfezione e ha la sfrontatezza di ammetterlo a se stesso e agli interlocutori: ' Io non cambierei mai per fare panchina. Neanche in una squadra che gioca per lo scudetto. Se uno mi compra, è per farmi giocare. Se non è quella la sua idea, gliela faccio cambiare io. Non lo dico per superbia, per fare il fenomeno, ma perché mi fido di me e del mio gioco. Non mi sento inferiore a nessuno” (Fonte: Gazzetta.it). Parole chiare, chiarissime che fanno parte del suo stile. Perchè in fondo a 29 anni, di fronte ad un'annata personale di questo tipo, è difficile tappare le orecchie al richiamo delle grandi: il Milan è la squadra principalmente volta al suo inseguimento. A meno che, come ribadito dallo stesso Papu “se dovessi restare a Bergamo, in una squadra competitiva come quella attuale, non sarebbe un problema”.



L'Atalanta non è ancora in Europa, ma parla già da grande. I suoi giocatori parlano già da grandi. Meno 8 partite alla fine del campionato: stay tuned... .