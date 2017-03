Faouzi Ghoulam, lontano dal rinnovo con il Napoli, potrebbe diventare presto un caso: secondo Tuttosport, infatti, nonostante fiocchino le richieste, compreso quelle di Manchester United e Atletico Madrid prospettate da Jorge Mendes (in trattative con Ghoulam per portarlo nella propria scuderia), alla fine il club azzurro potrebbe anche decidere di portarlo a scadenza. E dunque di trattenerlo in rosa fino alla fine del suo contratto pur in assenza di rinnovo: giugno 2018.