"Non abbiamo mai avuto complessi, tutto serve come esperienza. Guardiamo avanti, si parte da zero, abbiamo le stesse possibilità di passare di Chelsea e Roma, siamo tre squadre con rose complete e grandissimi calciatori. Domani inizia un percorso entusiasmante. La Champions è una grandissima competizione". Diego Pablo Simeone, tecnico dell'Atletico Madrid, ha parlato alla vigilia della sfida con la Roma in Champions League.



Sul sapore speciale della sfida con la Roma da ex laziale.

"Non intendo mischiare le situazioni. Alla Lazio ho vissuto anni straordinari, ho rispetto per la società della Roma, sono orgoglioso di quello che ho dato da calciatore alla mia Lazio. Ora ho un altro ruolo, penso all'Atletico Madrid, parlo con poca gente prima delle partite, l'unica cosa a cui penso è la rosa forte che ha la Roma. Hanno velocità sulle fasce, gente a centrocampo dalla grandissima capacità tecnica".



Sulla sua decisione di rimanere all'Atletico Madrid.

"Quando si è giocata l'ultima partita al Calderon ho parlato a chi era allo stadio. Credo nel futuro dell'Atletico Madrid, siamo cresciuti tantissimo, abbiamo ragazzi giovani che stanno emergendo e veterani che li fanno crescere bene. Possiamo continuare a crescere con il mercato di gennaio. C'è uno stadio nuovo, queste sono tutte sensazioni positive che mi fanno vedere situazioni che mi stimolano. La sfida continua a raddoppiarsi, c'è vita qui all'Atletico".



Sull'importanza del match con la Roma.

"Ogni partita è importante, la Roma è una grande squadra, che pratica un bellissimo gioco. Questa è la prima gara in trasferta e forse conta qualcosa in più delle altre. Ci è già capitato in altre edizioni di perdere la gara d'esordio e ripartire durante il girone".



Sulle due finali di Champions perse come possibile blocco psicologico.

"Arrivare due volte in finale di Champions è un orgoglio. Una l'abbiamo persa a un minuto dalla fine, l'altra ai rigori. Abbiamo portato fino in fondo delle nostre possibilità la squadra, contro un Real Madrid che nell'ultima finale abbiamo visto come ha vinto. Essere arrivati in finale è importante per continuare. Prima o poi arriverà la vittoria".