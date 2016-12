E' un vero e proprio attacco concentrico quello subito dalla Fiorentina per Nikola Kalinic. E non c'è solo la Cina in ballo per il centravanti. Ma andiamo con ordine. Il Tianjin Quanjian, è arrivato ad offrire 40 milioni di euro alla Fiorentina e la bellezza di dieci milioni di euro netti a stagione al giocatore. Un'offerta sicuramente allettante dal punto di vista economico, ma non tecnico per lo stesso Kalinic che sembra orientato a dire "no, grazie".



Ma secondo il Corriere dello Sport-Stadio in coda per lo stesso Kalinic ci sono anche gli inglesi dell'Aston Villa e quelli del West Ham pronti a gettarsi a capofitto sull'ex Dnipro con 45 milioni di euro in contanti per la società viola. Siamo però sotto la soglia prevista dalla clausola rescissoria, fissata a 50 milioni di euro e quindi per il momento la Fiorentina può reggere.