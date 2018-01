Perso Leandro Castan, finito al Cagliari dopo che non si era trovato l'accordo con la Roma, il Genoa rischia ora di dover rinunciare anche ad un altro obiettivo della difesa.



Secondo quanto riporta questa mattina la Gazzetta dello Sport, la Spal avrebbe superato il Grifone nella corsa al francese del Bologna Sebastian De Maio.



Con il passaggio di Castan in Sardegna, il Genoa sembrava voler puntare tutto sul ritorno in Liguria di De Maio. L'intromissione della Spal potrebbe però modificare nuovamente i piani della dirigenza rossoblù, comunque intenzionata ad acquistare un centrale d'esperienza per sostituire il partente Santiago Gentiletti.