Il prossimo mercato del Genoa potrebbe far registrare un pesante addio per i rossoblù. Per una volta però non si tratta di un giocatore, bensì di un dirigente, nella fattispecie del direttore generale Giorgio Perinetti.



Secondo l'edizione genovese di Repubblica, all'esperto manager laziale starebbe pensando con una certa decisione l'Hellas Verona, società desiderosa di rivoluzionare i propri quadri dirigenziali dopo la brutta stagione attuale, indipendentemente dal destino della squadra in questo campionato. Un ammiccamento, quella della società scaligera, parzialmente confermato dal diretto interessato: "E' possibile che qualcuno a Verona stia pensando al sottoscritto, però garantisco che per il momento nessuno mi ha contattato di persona".



Nonostante sia legato al Genoa da altri due anni di contratto, nei giorni scorsi Perinetti ha raccontato di come a giugno, come sua abitudine, si recherà dal presidente Enrico Preziosi per mettere nelle sue mani il proprio futuro: "Ho sempre fatto così, non mi va di stare in paradiso a dispetto dei santi. Se Preziosi non fosse soddisfatto del mio lavoro non sarebbe giusto andare avanti. Premesso questo, credo di restare al Genoa ancora tanto tempo".

La permanenza in Liguria di Perinetti dipenderà quindi esclusivamente da Preziosi. Sarà lui a decidere se il buon lavoro portato avanti dal dg approdato in Riviera lo scorso autunno sia meritevole di essere portato avanti oppure di interrompersi dopo pochi mesi.