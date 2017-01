La Coppa Italia è decisamente la competizione di Max Allegri. Da quando siede sulla panchina della Juventus, infatti, il tecnico di Livorno ha vinto nove delle 11 partite disputate nella competizione che questa sera lo vedrà affrontare la sua ex squadra. Le uniche due sconfitte di Allegri in Coppa Italia sulla panchina della Juve sono state indolore perché arrivate in semifinale, permettendo comunque ai bianconeri di raggiungere due finali su due alzando, in entrambi i casi, la coppa al cielo. Montella vorrà certamente rovinare la media di uno dei suoi predecessori. L'appuntamento è tra poche ore.