Milan, fino a questo momento, protagonista assoluto del mercato. Già annunciati Musacchio e Kessié, si attende solo il comunicato ufficiale per Ricardo Rodriguez, mentre per la prossima settimana è atteso Lucas Biglia a Milano per sostenere le visite mediche. Inoltre, il duo Fassone-Mirabelli è al lavoro per Conti dell'Atalanta e alla ricerca di un centravanti da regalare a Vincenzo Montella. Non solo entrate, però: c'è una big che punta, convinta, su Suso.



NAPOLI SU SUSO - Si tratta del Napoli di Maurizio Sarri. Come scrive la Gazzetta dello Sport questa mattina, la società partenopea ha messo nel mirino il numero 8 spagnolo, sotto contratto sino al 2019 con il Milan. Il rinnovo non è ancora arrivato e il tecnico dei campani ha dato il suo gradimento all'ex Liverpool per investirlo del ruolo di vice Callejon. Ma non solo: già, perché nella mente di Sarri, il classe '93 può ricoprire il ruolo di vice Hamsik. Non sarà facile convincere il Milan, vista l'importanza rivestita da Suso nell'ultima stagione (7 gol e 9 assist), ma con l'offerta giusta, 20 milioni di euro, De Laurentiis potrà fare un regalo a Sarri in vista della Champions League. Il Napoli ci pensa e ci prova, il Milan è avvisato.