Amigo mio, Feliz Cumpleaños Amico Mio, Tantissimi Auguri di Buon Compleanno!! @mateokovacic8 #MI9 #happybirthday Un post condiviso da Mauro Icardi (@mauroicardi) in data: 6 Mag 2017 alle ore 03:46 PDT

. Un talento cristallino, che già gioca nella squadra dei propri sogni, il Real Madrid, ma è ancora in attesa dell'esplosione da protagonista assoluto, per legittimarsi tra le stelle del calcio contemporaneo.A 18 anni, quando arrivò a Milano, Massimo Moratti sull'onda dell'entusiasmo si spinse a dire che la squadra avrebbe potuto puntare allo scudetto. Era gennaio e l'Inter crollò nel finale di stagione, chiudendo al nono posto in classifica. Un rapporto mai decollato quello con i nerazzurri ed infatti, non appena il Real Madrid si è fatto avanti per portarlo in Blanco, Kovacic ha fatto le valigie., un dato enormemente superiore, ad esempio, a quanto accade al Barcellona, che beneficia di appena 27 gol sui 128 totali (21%). Per il classe '94, in particolare, sono arrivati tre gol e due assist in 35 presenze e 1.949 minuti giocati finora in tutte le competizioni. Si è messo in mostra in particolare per le proprie qualità tecniche, soprattuttoLe vittorie a Madrid non mancano e il croato ha già messo in bacheca una Champions League, con la forte possibilità di ripetersi quest'anno, un Mondiale per Club e una Supercoppa Europea.. Motivo per cui tante squadre italiane si stanno interessando a lui, soprattutto per farne uno dei cardini di nuovi progetti vincenti. La prima a pensare al suo nome, la scorsa estate, è quellache, con tutta probabilità, affronterà nella finale di Cardiff.e hanno spedito Massimiliano Mirabelli, in occasione del derby di andata in semifinale di Champions League. in missione per osservare da vicino i numeri del croato.L'agente del calciatore, Nikky Vuksan, continua a negare l'interesse del suo assistito riguardo un possibile ritorno in Italia: "". Di fronte ad una solida offerta, tanto per la società madrilena quanto per il calciatore, e alla promessa di una maggiore continuità da titolare, difficilmente si potrebbe tirare indietro. A 23 anni accontentarsi non è lecito.GLI AUGURI DISU INSTAGRAM