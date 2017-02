Compie 65 anni Vasco Rossi, la più grande rock star italiana. Dal 1978, con l'album "...Ma cosa vuoi che sia una canzone...", Vasco ha unito generazioni di italiani con la sua musica. E il 1° luglio, per festeggiare i 40 anni di carriera, ha già venduto 180 mila biglietti per quello che si annuncia come un concerto epocale a Modena. Sono tanti i titoli che hanno fatto storia fra le canzoni del rocker di Zocca: contestazione, rabbia, amore, autodistruzione, sogni. C'è questo e altro nei pezzi di Vasco (foto i.ytimg.com): in occasione del suo compleanno dedichiamo, per gioco, i suoi titoli più famosi ai protagonisti del calcio italiano, squadre e singoli.



VADO AL MASSIMO - Dedicata alla Juventus: dopo cinque scudetti di fila, è ancora in testa. E col nuovo modulo, il 4-2-3-1 di Max Allegri, oltre ai risultati è arrivato anche il bel gioco.



COSA SUCCEDE IN CITTA' - Dedicata alla Roma, dove tiene banco la questione stadio, con i tweet incrociati fra calciatori giallorossi ed esponenti della politica capitolina.



C'E' CHI DICE NO - Nella domenica dell'Inter, c'è un arbitro che dice no, Nicola Rizzoli. No ai rigori reclamati dai nerazzurri, e no alla presenza in campo, nelle prossime partite, di Icardi e Perisic.



BOLLICINE - E' il Napoli di Maurizio Sarri la squadra più spumeggiante d'Italia: gol e spettacolo, in vista della supersfida al Real Madrid in Champions League.



QUANTI ANNI HAI - Dedicata a Gigio Donnarumma: il quasi 18enne portiere del Milan sta attraversando il primo momento difficile della carriera. Un'unizio sfolgorante, poi un paio di errori e qualche critica. E su tutto incombe il rinnovo del contratto...



VALIUM - Dedicata alla Serie A a 20 squadre e agli 0-0 tipo Chievo-Udinese.



MI SI ESCLUDEVA - Dedicata a chi non trova, o non trova più, spazio fra i titolari: da Pjaca a Gabigol, da Gerson ad Alisson, fino a Mati Fernandez.



VIVERE UNA FAVOLA - Dedicata all'Atalanta: giovani venduti a peso d'oro (Gagliardini, Caldara, il prossimo sarà Kessie) e un campionato da protagonista, nei quartieri medio alti della classifica.



ALBACHIARA - Quanti giorni mancano all'alba del closing del Milan? Quando finirà l'ennesimo conto alla rovescia che tiene con il fiato sospeso ormai da mesi i tifosi rossoneri?



SIAMO SOLO NOI - Dedicata a tutti noi, appassionati di quel meraviglioso sport che si chiama calcio.