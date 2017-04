Ai microfoni di Premium, il direttore sportivo, Piero Ausilio, critica aspramente il gruppo nerazzurro per la prestazione offerta contro il Crotone.



“L’Europa League rimane un dovere, gli obiettivi non cambiano anche se abbiamo perso male. Non da squadra di calcio. Siamo stati presuntuosi e arroganti e così si perde su qualsiasi campo. É stata una settimana orrenda tra la gara contro la Samp e questa, ma ci sono anche 5 mesi buoni da salvaguardare, dove tutti hanno parlato di un bel progetto. Questa settimana non è stata da squadra di serie A, non solo da Inter. Ripeto, quello che non va bene è la presunzione che ho visto contro Sampdoria e Crotone, perché a Torino la prestazione c’è stata e avremmo anche potuto vincere nel finale. Il derby? In una condizione normale si prepara da sé, adesso cercheremo tutti noi dello staff di motivare i calciatori per questa partita importante. La gara contro il Crotone deve servire da esempio e da domani dobbiamo tirare su le maniche per rispettare i tifosi e il nome che abbiamo. Dobbiamo centrare l’obiettivo. Se l’Inter ha leader? Io non so cosa significhi esserlo, credo che basti entrare in campo e dare il 110%. Pioli? Mi aspetto che torneranno le voci sul cambio in panchina, sappiamo che troveremo scritto di tutto, ma a noi interessa solo preparare il derby”.