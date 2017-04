Il portiere Alex Meret è tra i più desiderati in Europa. Il classe 1997 è di proprietà dell'Udinese, ma è con la Spal che si è messo in luce.Tante le squadre che se lo contendono, con Inter e Juve in pole, ma non sono le sole.



A quanto riporta il Mirror, sull'estremo difensore ci sarebbe anche il Chelsea. Il tecnico Antonio Conte, dopo aver espressamente chiesto di visionare il giocatore da vicino, ne sarebbe rimasto estremamente colpito. L'allenatore Blues avrebbe quindi convinto il club a presentare un’offerta di 6 milioni più bonus alla società friulana.



L'Inter invece avrebbe contro-ribattuto avviando una trattativa per il giovane, offrendo 1 milione di euro in più rispetto ai londinesi.