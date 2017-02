Linea dura contro i tifosi dell'Avellino dopo l'aggressione ai dirigenti del Verona avvenuta sabato al termine della partita, agguato che ha portato anche alla rottura del vetro anteriore dell'auto con a bordo il presidente scaligero Setti: denuncia per i reati di violenza privata e danneggiamento e daspo fino a otto anni, questa l'informativa che la Digos ha depositato in Procura per la denuncia in stato di libertà di otto ultrà avellinesi. Non più lieve la ricostruzione fatta dalla Questura, secondo cui l'atto sarebbe stato premeditato: "La ricostruzione dei fatti ha permesso di ipotizzare carattere preordinato dell'assembramento del gruppo di ultrà alla rotonda di via de Gasperi, con il chiaro fine di intercettare e porre in essere atti di violenza verso autovetture dei tifosi del Verona e, nel contempo, assicurare 'copertura' e impunità agli autori materiali del gesto violento, rendendo complicata l'individuazione di singole responsabilità in una massa di persone".



Fa le spese anche un negozio, reo di aver contribuito "all'allentamento dei freni inibitori e favorendo la commissione di condotte violente" somministrando bevande alcoliche, per questo è stata sospesa la licenza di pubblico esercizio e al titolare è stata comminata una sanzione amministrativa per aver venduto bevande in bottiglie di vetro, vendita vietata dall'ordinanza del sindaco. Ulteriori sanzioni per i tifosi dell'Avellino in arrivo: oggi sarà ratificato il divieto ai tifosi dell'Avellino di recarsi in trasferta a Cittadella sabato, sospesa la vendita per il prossimo match casalingo contro il Vicenza.



REAZIONI VERONA - Il Verona affida al direttore operativo Francesco Barresi, a bordo sull'auto di Setti al momento dei fatti, il commento sulla vicenda: "Prendiamo atto delle decisioni adottate dalla Questura di Avellino in merito al grave atto che ci ha visti coinvolti nel prepartita di sabato scorso, che risultano conformi alle dichiarazioni rese sulle modalità dell'aggressione dal presidente Setti e da Luca Toni. Inoltre ringraziamo la Questura per l’impegno profuso in questa prima fase di indagini". Probabile che l'Hellas sporga anche querela per i fatti accaduti.