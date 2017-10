Una nuova wag si aggiunge all'esercito delle italian wags: giovane, sexy, biondissima e popolare in tv e sui social, le carte in regola ci sono tutte!

Lei è Giulia Provvedi, una delle gemelle del duo musicale Le Donatella, tra le altre cose pure vincitore dell'Isola dei famosi, mentre lui è ovviamente un calciatore, Pierluigi Gollini, portiere dell'Atalanta che non sta trovando molto spazio nella Dea, ma che in compenso ha conquistato il cuore della bella cantante.

Manco a dirlo è stata lei ad ufficializzare la nuova love story, chiaramente via social; un po' più riservato lui, che non parla ancora di ammore, ma la foto postata dalla bella Giulia basta e avanza.

Le due ragazze non sono certo nuove alla cronaca rosa, Silvia, l'altra gemella, è sempre sulla cresta dell'onda in nome della sua relazione con il fotografo in carcere Fabrizio Corona, mentre Giulia in passato è già stata 'pizzicata' insieme ad un giocatore, trattasi del centrocampista rossonero Manuel Locatelli. Che sia per questo che molti haters sui social, una volta scoperta la nuova relazione con Pierluigi, la accusano (e anche pesantemente) di stare insieme a lui unicamente perché è un calciatore? L'invidia galoppante è solo logorante, quando invece credere all'amore fa solo bene... dunque, auguri!