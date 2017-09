Ancora tre mesi e in casa di Cristiano Ronaldo torneranno in parità le quote rosa, perché? Semplice, il bimbo che porta in grembo Georgina Rodríguez è femmina!

Dopo Cristiano Jr. di 7 anni e i gemellini Eva e Matteo, nati questa estate da una madre surrogata, il Pallone d'Oro aspetta un altro fiocco rosa, questa volta dalla compagna 23enne, alla sua prima gravidanza.



A svelare il sesso della futura nascitura hanno pensato gli insegnanti di danza di Georgina, che ama molto ballare e con loro deve avere un rapporto molto speciale, a tal punto da essersi lasciata sfuggire la notizia: errore, mai fidarsi troppo!

Per 'sbaglio' i ballerini hanno creato delle Stories su Instagram, confermando l'indiscrezione uscita già un mese fa, poi le hanno rimosse, ma... troppo tardi.



E non è tutto, sempre da loro, infatti, potrebbe esser partito un altro rumor, che vorrebbe l'attaccante del Real Madrid e l'ex commessa marito e moglie la prossima estate, subito dopo il Mondiale in Russia nel 2018.

Come si dice: fidarsi è bene, non fidarsi è meglio!