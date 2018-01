La situazione inizia a muoversi, introducendosi nella fase più calda. Gennaio è entrato nel vivo e lo scorrere dei giorni detta e delinea uno scenario in continua evoluzione. Non ci sono virate né colpi di scena, bensì voci che si rincorrono e che percorrono una strada, quella che vede. Evento che avverrà, in ogni caso e a meno di colpi di scena, nel giugno del 2019, quando il contratto del senegalese con la società viola si esaurirà.– Prima squadra sulle sue tracce, per durata dell’interesse e forza dei sondaggi, è il. Lo scorso anno, la società londinese tentò l’approccio, ma alla fine questo non si tramutò in niente di concreto. Adesso, dall’Inghilterra rilanciano un’offerta da quindici milioni di sterline: probabile, però, che la proposta – non ancora presentata ufficialmente, inoltre – si aggiri sui dodici milioni di euro, comprensivi di bonus. E poi c’è l’, conancora più distanti.– Da registrare, inoltre, l’interesse del, anch’esso già in passato accostato all’attaccante, giunto a trentanove reti segnate con la maglia viola.. E, da questo indizio, possiamo trarre i margini di una ipotetica trattativa per la cessione. La situazione, nell’attuale rosa, è chiara: Babacar, come in passato, segna ma non ha il posto da titolare, portando però sovente un apporto decisivo alla squadra.– Viste le probabili cessioni eccellenti che i giallorossi dovranno affrontare, il Direttore Sportivo Monchi avrebbe chiesto informazioni alla Fiorentina . Eusebio Di Francesco avrebbe indicato l’attaccante come un profilo giusto: il tecnico ne è sempre stato un estimatore e, nel 2015, provò a portarlo al Sassuolo. Nei prossimi giorni usciranno nuovi nomi per l’attacco: il classe ’93 è nella lista.– Inoltre, c’è anche l’ipotesi che porta allo svincolo.. La Fiorentina perderebbe una potenziale plusvalenza, visto che il senegalese è uscito dalle giovanili dei toscani, e una certezza. Adesso il rapporto sembra essere ai minimi storici: non tanto per quello umano e personale tra giocatore, società e piazza, bensì in termini di