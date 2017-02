All'interno della Fiorentina, Khouma Babacar non rappresenta altro che un'alternativa. In primo luogo ovviamente a quel Nikola Kalinic che, quando manca, fa sentire tutto il peso della sua assenza. Però il senegalese continua ad avere un certo mercato, tanto che a gennaio il Watford ha provato a prenderlo (salvo poi virare su Zarate sempre della Fiorentina), così come il Crotone in Serie A. A giugno i viola dovranno decidere, forse definitivamente, cosa fare con lui.