Su Khouma Babacar ci sono molte squadre, ma il senegalese vuole rimanere a Firenze, nonostante l'arrivo di Giovanni Simeone. Piace all'Udinese, interessa al Sassuolo, le squadre inglesi lo cercano e dalla Turchia le pretendenti non mancano: il giocatore senegalese - come riporta l'edizione odierna de La Repubblica - non vuole lasciare la Fiorentina. Babacar stranamente, con una media di un gol ogni due presenze (quasi sempre partendo dalla panchina), non ha ancora uno spazio ben definito, considerando anche che il calciatore ha ormai ventiquattro anni e sul bilancio è colui che pesa di più. Egli guadagna 3 milioni lordi all’anno, è il top player dello spogliatoio ed era l’attaccante più pagato anche la scorsa stagione: merito di Mino Raiola, che a suo tempo ha trattato direttamente con Mario Cognigni il nuovo contratto, quello che scadrà nel 2019 e che trattiene il senegalese in una specie di prigione dorata.