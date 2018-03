I campionati vanno in pausa per le nazionali, non il calciomercato: capita così che il post-partita di un'amichevole diventi occasione per parlare di futuro e ribadire quali siano le proprie intenzioni in una vicenda ancora tutta da definire. E' il caso di Carlos Bacca, che in estate ha lasciato il Milan per trasferirsi in prestito al Villarreal, dal quale non vuole più andarsene: "Io via? Ora sto pensando alla Nazionale, sono cose tirate fuori dalla stampa ed è tutto falso: la realtà è un’altra - ha spiegato ai cronisti al termine del match tra Australia e Colombia - Presto, grazie a Dio, si saprà tutto: sono tranquillo, contento e mi trovo bene al Villarreal, sicuramente voglio restare lì per molti anni".



LA SITUAZIONE - Presto novità dunque sul futuro del Peluca, in una situazione che al momento resta comunque piuttosto intricata. Nonostante questa presa di posizione forte da parte dell'attaccante colombiano infatti, tutto ruota attorno alla volontà del Villarreal, al momento ancora non chiara: dopo aver speso 2,5 milioni di euro la scorsa estate per il prestito oneroso, il Submarino Amarillo dovrebbe versarne altri 15,5 ai rossoneri per esercitare il diritto di riscatto, ma il club spagnolo nutre dubbi su questo investimento. L'obiettivo del Villarreal è quello di strappare un forte sconto per Bacca, che a settembre compirà 32 anni, ma nei piani del Milan non è presente questo tipo di scenario: posizioni distanti dunque, in attesa che i contatti tra le parti entrino nel vivo e si approfondisca concretamente l'argomento per capire se sia possibile mantenere gli accordi della scorsa estate, trovare un'altra soluzione che permetta al giocatore di restare al Villarreal o ragionare altrimenti. Bacca si espone, la palla passa alle due società.