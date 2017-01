Si fa sempre più intricata la situazione legata al centrocampista della Fiorentina Milan Badelj. Per lui Milan,Inter e Roma si sono già messe in contatto con i gigliati per acquistare il suo cartellino croato ma nessuno di loro è disposto a offrire i 10 milioni chiesti da Pantaleo Corvino. Il direttore generale dei non vuole cedere a tutti costi il regista ma sa che questa sessione è e sarà l’ultima per monetizzare davvero la sua vendita- A questo punto quindi ogni scenario su questo fronte di mercato potrebbe essere possibile.