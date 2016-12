Dejan Joksimovic, procuratore del centrocampista della Fiorentina Milan Badelj, torna a parlare del suo assistito al sito Italiacalcio24.it: "Sinceramente posso assicurare che almeno il 90% di tutto ciò che si legge in proposito, soprattutto quanto diffuso dalla stampa italiana, è da intendere spesso come voci prive di fondamento. Dicendo questo, inoltre, faccio riferimento anche alla recente notizia secondo cui il Milan e l'Inter non avrebbero i mezzi economici necessari per acquistare il giocatore. Io ho detto semplicemente che al momento i due club non sono in grado di acquistarlo, ma vedremo cosa accadrà nei prossimi dieci giorni".