"Rimani in viola? Sì...", queste le parole che Milan Badelj avrebbe riferito all'uscita dallo Stadio 'Artemio Franchi' dopo la vittoria contro il Napoli. Il contratto che lo lega alla Fiorentina scadrà a giugno, l'accordo per il rinnovo manca e la società è pronta al rilancio. In molti, per, sono sulle sue tracce: dal Milan alla Roma, fino al Siviglia. Quello che, attualmente, è il capitano gigliato, vede il suo futuro tutto da scrivere: prima, però, l'Europa.