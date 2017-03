Gareth Bale avrebbe "implorato" il Real Madrid di portare in Spagna il calciatore del Tottenham, Dele Allì. Queste le parole utilizzate dal Sun. Sul giocatore vi sono molte squadre, in primis Barcellona e Manchester City, forti della rispettiva potenza economica. Allì è infatti valutato dal presidente Daniel Levy sui 90 milioni di euro, e per molti rimarrà solo un sogno vederlo nella propria squadra. Anche il Real, però, potrebbe inserirsi nella corsa a Dele. Secondo quanto riporta il quotidiano inglese, il centrocampista gallese starebbe facendo pressione a Madrid per arrivare al talento del Tottenham, battendo così l’alta concorrenza.