Intervistato da Telefoot, l'attaccante del Nizza Mario Balotelli non ha risparmiato una bella frecciata al Paris Saint Germain a poche ore dallo scontro diretto in campionato: "La considero una squadra come tutte le altre, come il Guingamp per esempio. Li ho visto soltanto contro il Real Madrid quest'anno e hanno meritato l'eliminazione dalla Champions. E' vergognoso vedere una squadra spendere tutti quei soldi per grandi calciatori ma poi incapace di essere un gruppo unito".