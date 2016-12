L'Inter ha fissato l'obiettivo di gennaio, chiudere per un centrocampista: già bloccato Lucas Leiva, i nerazzurri provano anche a sondare altre piste più di grido prima di mettere nero su bianco l'ingaggio del brasiliano del Liverpool. Ad ogni modo Pioli avrà un nuovo rinforzo da gennaio e questo chiuderà ulteriormente gli spazi a diversi giocatori, soprattutto a Ever Banega.



Tornato titolare nell'ultimo turno contro la Lazio, complici le squalifiche di Felipe Melo e Joao Mario l'argentino non ha ancora trovato il giusto feeling con il calcio italiano, finendo per farsi scavalcare stabilmente da Brozovic. Sacrificabile quindi, a maggior ragione se si guarda al lato economico: arrivato in estate a parametro zero e messo a bilancio per soli 4,5 milioni di euro, in caso di cessione frutterebbe un discreta plusvalenza ai nerazzurri e porterebbe linfa fresca nelle casse della società. E non mancano le pretendenti.



Ultimi in ordine di tempo ma non per importanza sono arrivati gli interessamenti da diversi club cinesi: lo Shanghai SIPG (fresco dell'acquisto di Oscar), il Tianjin Quanjian di Cannavaro e quel Jiangsu che ha in Suning un filo diretto con l'Inter. E per Banega la porta verso la Cina è solo socchiusa: stando a quanto raccolto da Calciomercato.com il giocatore non scarta la possibilità di trasferirsi in Asia, ma solo a fronte di un'offerta irrinunciabile che al momento tuttavia non è pervenuta, non entusiasmano infatti quelle ricevute finora dall'argentino. Situazione dunque da monitorare: se le pretendenti cinesi decidessero di alzare l'asticella e rendere l'offerta davvero monstre allora la situazione cambierebbe e Banega potrebbe davvero decidere di salutare l'Inter e lanciarsi in una nuova avventura.