Federico Barba, ex difensore dell'Empoli di Sarri attualmente in forza al Real Sporting de Gijón ha parlato in conferenza stampa dell'ipotesi Napoli tornata di moda negli ultimi giorni: “Può succedere di tutto, ma ora sono concentrato al cento per cento con la mia squadra. Non leggo molto le notizie, conosco molto bene Sarri ed è uno dei più bravi allenatori al mondo, e so anche che ha già difensori molto bravi al Napoli”.