Ci sarà ancora la seduta di allenamento di domani per emettere un verdetto definitivo, ma in casa Barcellona arrivano sensazioni positive sulle possibilità di recuperare Sergio Busquets per la partita di Champions League contro la Roma di mercoledì. Il centrocampista blaugrana, out dal 14 marzo scorso per una microfrattura al dito del piede destro, si è allenato in gruppo nella mattinata di oggi.