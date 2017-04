La Juventus si prepara all'ennesima trasferta spagnola della propria storia. Sono ben 61 le gare giocate dai bianconeri in Spagna, con un bottino positivo: 25 vittorie, 14 pareggi e 22 sconfitte, 77 gol segnati e 67 subiti. Per 19 volte la porta juventina è rimasta inviolata. Dati incoraggianti anche quelli sul passaggio del turno: per 10 volte la Juve ha superato il doppio confronto, mentre in 7 casi è stata eliminata. La vittoria più ampia è il 5-1 rifilato all'Athletic Bilbao nel 1988 rimane la vittoria più ampia, mentre lo 0-4 subito in casa del Celta Vigo, nel 2000, è la sconfitta più pesante.