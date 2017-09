Dembelé come Neymar? Il giovane francese del Barcellona ha già eguagliato il suo illustre predecessore, passato in estate al PSG. Dembelé si è infortunato al 24' minuto sul campo del Getafe, proprio come Neymar nel gennaio del 2014. Allora il brasiliano si fece male alla caviglia, rimanendo fuori un mese. Tempi di recupero più lunghi (4 mesi) per Dembelé, che si è strappato il retto femorale. Così non potrà raggiungere il traguardo delle 50 presenze stagionali e quindi il Barcellona non pagherà 10 milioni di bonus al Borussia Dortmund.

Intanto l'allenatore Valverde spiega quali possono essere le alternative a Dembelé.