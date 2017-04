Domani sera la Juventus è attesa dalla sfida con il Barcellona, nel ritorno dei quarti di finale di Champions al Camp Nou dove la squadra di Allegri non vuole fare la fine del Paris Saint-Germain. Forti del 3-0 dell'andata, Buffon e compagni sanno che i blaugrana in casa sono capaci di tutti e quindi presteranno la massima attenzione. Nel frattempo, una bella notizia è già arrivata: la Juve potrà contare su Paulo Dybala.



JUVE CONFERMATA - Con la Joya al suo posto, Max Allegri punterà, ancora una volta, sul 4-2-3-1, marchio di fabbrica di questa stagione: Buffon in porta, Dani Alves e Alex Sandro ai lati di Bonucci e Chiellini; Khedira e Pjanic davanti alla difesa; il quartetto magico con Mandzukic, Dybala e Cuadrado dietro a Higuain là davanti.



LUIS ENRIQUE CON BUSQUETS - Cambia qualcosa il Barcellona, che ritrova Busquets nel cuore del centrocampo: ter Stegen in porta; nei 4 dietri Sergi Roberto sulla destra, Piqué e Umiti al centro, Jordi Alba a sinistra; Rakitic, Busquets e Iniesta a centrocampi; Messi, Suarez e Neymar in avanti.



BARCELLONA-JUVENTUS, LE PROBABILI FORMAZIONI



Barcellona (4-3-3): ter Stegen, Sergi Roberto, Piqué, Umtiti, Jordi Alba; Rakitic, Busquets, Iniesta; Messi, Suarez, Neymar.

All. Luis Enrique



Juventus (4-2-3-1): Buffon; Dani Alves, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Khedira, Pjanic; Cuadrado, Dybala, Manzukic; Higuain.

All. Allegri