Juventus e Tolisso, un matrimonio che aspetta solo di essere celebrato. Eppure, nonostante un corteggiamento durato mesi, il colpo per il centrocampista non è stato ancora chiuso: sia per la volontà da parte dei bianconeri di trovare il profilo perfetto, sia per il costo elevato del cartellino (almeno 40 milioni), sia per le molte offerte che distolgono l'attenzione del giocatore. Al momento, secondo quanto riportato da Premium Sport, l'operazione è in "fase di caricamento" e stabile al 55%, come le possibilità che il francese classe 1994 ha di approdare a Torino.