Il momento più importante di questo inizio di stagione per la Juventus di Massimiliano Allegri è andato in scena ed è stato profondamente deludente: alle ore 20.45 infatti i bianconeri hanno perso per 3-0 al Camp Nou di Barcellona contro la squadra allenata da Ernesto Valverde nella prima giornata dei gironi di Champions, in quella che è stata una rivincita, seppur molto meno importante, dei quarti di finale della passata stagione, quando la Vecchia Signora eliminò i catalani con un pesante 3-0 allo Juventus Stadium e un prezioso 0-0 in Spagna. Ancora una volta Messi contro Dybala, i due argentini contro, entrambi con il numero 10 sulle spalle. questa volta però la Pulga si vendica abbondantemente dell'ultima debaclè provocata proprio dalla Joya, realizzando una splendida doppietta con due chirurgici tiri imparabili per Buffon (errore di Sturaro, reinventato terzino, prime reti subite per l'italiano dall'argentino) e fornendo l'assist a Rakitic per il gol del 2-0, oltre cogliere un palo. Annullato il poker a Suarez nel finale. Dybala non pervenuto, anzi il 10 si divora il possibile pareggio sull'1-0, così come quasi tutti i suoi compagni: brutta notizia anche l'infortunio di De Sciglio, uscito per una probabile distorsione alla caviglia: l'assenza di omologhi nel suo ruolo ha portato Allegri a schierare Sturaro terzino destro.



Male dunque la prima partita per la Juve in Europa, dopo la disastrosa finale di Cardiff, persa contro il Real Madrid. Italiani e spagnoli che rimangono nettamente favoriti per il passaggio del turno, in un Girone, il D, che vede la presenza dei greci dell'Olympiacos, sconfitti stasera per 3-2 dai portoghesi dello Sporting Lisbona: sfida dunque importantissima in ottica primo posto, seppur si sia trattata solo della prima giornata di Champions. Tra l'altro, Italia e Spagna si sono ritrovate contro, seppur in una sfida di club, pochi giorni dopo la severa lezione inferta dagli iberici agli azzurri, nelle qualificazioni Mondiali. Allegri può biasimare le assenze: Marchisio, Khedira, Chiellini, Howedes e Mandzukic. Valverde vince al debutto in Champions senza Neymar, ceduto al PSG in estate.