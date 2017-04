Giornata di conferenza stampa per Luis Enrique. L'allenatore del Barcellona è tornato sulla sfida con la Juventus con decisa fiducia: "Per me ci sono più possibilità di rimontare rispetto alla sconfitta di Parigi. Dipenderà da noi, vedremo, adesso non ci pensiamo perché la testa è alla Real Sociedad".



Luis Enrique si è assunto invece le sue responsabilità sulla sconfitta dell'andata in Champions League contro i bianconeri: "Sono il massimo responsabile della sconfitta a Torino, ma tatticamente non ho sbagliato nulla. La responsabilità è mia, tutta mia, perché prendo le decisioni. Ma non credo di aver sbagliato tatticamente con la Juventus. I giocatori si lamentano? Le spiegazioni, se qualcuno le chiederà, le avrà nello spogliatoio".