Il difensore del Barcellona Gerard Piqué ha commentato la turbolenta giornata vissuta dalla Catalogna: "Si può sempre votare, di sì o di no, ma si deve votare. Mi sento catalano, oggi più di sempre. La Junta ha cercato di sospendere la partita, ma non siamo riusciti ad ottenere questo rinvio. I fatti della guardia civile e della polizia nazionale parlano da soli. Non possono comportare come si sono comportati. E' stata la peggior esperienza professionale di tutta la mia vita quella di oggi. La Federazione? Se pensa che io sia un problema, farò un passo indietro in vista del mondiale. Chiedo alle persone di cantare ancora, ma sempre pacificamente come hanno sempre fatto. Lo ripeto ancora una volta, sono orgoglioso della mia gente e della Catalogna".