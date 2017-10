Come riporta il Mundo Deportivo, il calvario del centrocampista classe '93 del Barcellona Rafinha sembra non conoscere fine. Fuori dallo scorso aprile per un problema al menisco, il calciatore brasiliano sarà costretto a tornare sotto i ferri per risolvere i proprio problemi al ginocchio. Un problema che allontana ancora di più la possibilità di una cessione a gennaio, col Milan che lo aveva valutato negli ultimi giorni di agosto e che avrebbe potuto farci nuovamente un pensiero se il Barcellona lo avesse offerto in prestito.