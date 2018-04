Dopo la Juventus, sconfitta all'Allianz Stadium 3-0 dal Real Madrid, tocca alla Roma sfidare l'altra grande di Spagna, il Barcellona. Al Camp Nou, gli uomini di Di Francesco andranno in scena per il primo atto della sfida contro Messi e compagni, che comandano la Liga e vogliono tornare a dire la loro anche in Champions League. Recuperato Nainggolan per i giallorossi dopo l'uscita dal campo, forzata, contro il Bologna; recuperato, a pieno, Messi da Valverde, dopo le due gare saltate con l'Argentina e l'inizio in panchina contro il Siviglia.



LE PROBABILI - Il Barça si schiera con l'ormai consueto 4-4-2, con Iniesta largo a sinistra a centrocampo e Dembélé largo a destra, pronti ad aiutare la coppia Messi-Suarez. Parte dalla panchina Paulinho. 4-3-3, invece, per la Roma, che si affida a El Shaarawy per sostituire l'indisponibile Under.



BARCELLONA-ROMA (Camp Nou, ore 20.45, visibile su Canale 5 e Premium Sport)



Barcellona (4-4-2): ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Umtiti, Jordi Alba; Dembélé, Rakitic, Busquets, Iniesta; Messi, Suarez.



Roma (4-3-3): Alisson; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Strootman, De Rossi, Nainggolan; El Shaarawy, Dzeko, Perotti.