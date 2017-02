Luis Suarez ha partecipato alla cerimonia per il 12° libro di racconti di solidarietà, dove si raccoglievano fondi per i pazienti affetti da PKU. In questa occasione l'attaccante del Barcellona è tornato sulla debacle di Parigi e ha confessato: "Per restare nella storia di questo club, dobbiamo ribaltare il risultato. Non possiamo rinunciare, in questi giorni siamo un po' tristi per questa situazione. Se c'è una squadra che può invertire il risultato, siamo noi".