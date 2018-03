[ÚLTIMA HORA] Acuerdo para la opción de traspaso de Arthur https://t.co/htTMS3iAYB

Ilbatte un primo colpo di mercato in vista della prossima stagione. Il club blaugrana ha ufficializzato sul proprio sito web di aver sottoscritto un accordo con ilper l'acquisto del centrocampista brasiliano. Niente da fare perche aveva provato a sondare il terreno col suo entourage, ma già da tempo aveva mollato l'affare virando fortemente su Lautaro Martinez.Il Barcellona eserciterà al primo di luglio la clausola di acquisto per il cartellino del centrocampista classe '96. Il club blaugrana pagheràin base a presenze e obiettivi raggiunti dalla squadra.Ecco il comunicato ufficiale:Barcellona e Gremio hanno raggiunto l'accordo per la sottoscrizione di una opzione di acquisto per Arthur. Il club eserciterà, durante il mese di luglio 2018, l'opzione firmata con un prezzo di acquisto di 30 milioni di euro più altri 9 milioni variabili.