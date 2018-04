Il difensore classe '93 del Barcellona Samuel Umtiti ha parlato diffusamente del suo futuro nell'intervista concessa a Canal Plus: "Sono a conoscenza dell'interesse di molti club, ma ho ancora molti obiettivi da cogliere col Barcellona. Ho una clausola rescissoria non molto alta (60 milioni di euro, ndr), ma non è un argomento che mi interessa affrontare. Rinnovo col Barça? Da parte mia, non c'è stato alcun contatto con la società, che probabilmente ha interesse a parlarne. Per ora, non c'è stato nulla". Il contratto del giocatore francese scade a giugno 2021.