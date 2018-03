Secondo il quotidiano Sport, il Barcellona ha pianificato una strategia per mettere le mani sull'attaccante classe '91 dell'Atletico Madrid Antoine Griezmann la prossima estate. L'idea è di versare una cifra superiore ai 100 milioni di euro della clausola rescissoria del francese per mantenere buoni rapporti con i colchoneros, ma soprattutto di far stipulare al giocatore un contratto con una parte fissa più basse e bonus più consistenti per non incorrere in sanzioni in tema di salary cap da parte delle istituzioni internazionali.