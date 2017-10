Niccolò Barella sta diventando grande. Non più un semplice talento da aspettare, coccolare e proteggere: questo centrocampista classe '97 sta vivendo una stagione da protagonista nel Cagliari, squadra della sua città dove si sta prendendo la vetrina anche con Diego Lopez in panchina, dopo la gestione di Rastelli che è stato bravo e lungimirante a lanciarlo. Ancora gol contro il Torino, qualche cartellino giallo di troppo ma tanta qualità per questo ragazzo, osservato speciale delle big da tempo.



TRA MILAN E JUVE - In passato, è stata vicina a lui la Roma dell'allora ds Walter Sabatini, oggi passato all'Inter; occhio quindi a un possibile inserimento nerazzurro, ma ad ora in prima fila ci sono altre squadre. Il Milan lo ha seguito da vicino con i propri scout in più di un'occasione, pienamente promosso; Barella piace però anche alla Juventus che lo prenoterebbe volentieri visti i rapporti ottimi col Cagliari, se ne parlerà con calma. Intanto, Giulini se lo tiene stretto e di certo non lo libererà a gennaio, anzi. Fresco di rinnovo, Barella vale già almeno 15 milioni nella testa del presidente. Un avviso al Milan che frena su queste cifre, mentre la Juve studia altre opzioni per parlare di Niccolò Barella. Sì, un talento vero...