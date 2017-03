Stefano Colantuono, tecnico del Bari, parla a Sky Sport dopo la rumorosa sconfitta contro il Trapani per 4-0: "Avevamo la possibilità di arrivare al quarto posto oggi, ma l'abbiamo sprecata. E' un peccato ma non riesco a spiegarmi perché dopo l'1-0 abbiamo giocato in quel modo. Le giornate storte possono capitare, sono già capitate, ma vorrei capire perché la squadra cambia atteggiamento nel giro di una settimana. Problemi di spogliatoio? Non si è rotto nulla, alleno un gruppo di professionisti. Ci dispiace per i tifosi, che hanno fatto tanti kilometri e tornano a casa con una sconfitta così pesante".