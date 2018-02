Fabio Grosso, allenatore del Bari, ha parlato a Sky Sport dopo la vittoria sulla Cremonese: "Oggi siamo stati bravi, abbiamo fatto una partita tosta e da squadra, faccio i complimenti ai miei calciatori. Brienza? Ha qualità diverse da questa categoria, sappiamo tutti chi è, è stato più volte importante per noi in questa stagione. D'Elia ha fatto un bel gol, si è fatto trovare nella posizione giusta e ha controllato bene la sfera, faccio i complimenti anche a lui. Sono contento della prestazione dei ragazzi, ma il campionato è lungo e non dobbiamo togliere il piede dall'acceleratore. Vogliamo continuare a migliorare, a tratti siamo stati bravi a giocare nella loro metà campo, in altri c'è stato un po' di timore a fare uscire la palla. Oggi c'era bisogno delle caratteristiche che abbiamo usato per uscire da questo stadio con i tre punti. Se siamo guariti? È un campionato lungo, non si può pensare di non avere passaggi a vuoto".