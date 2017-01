La Gazzetta dello Sport fa il punto sul calciomercato in Serie B. Caccia grossa agli attaccanti. Il Bari, dopo Parigini, lavora al colpo Raicevic, in partenza dal Vicenza che chiede 700mila euro: le alternative sono Nenè dello Spezia e Rodriguez del Cesena, dove è in arrivo il tanto inseguito Floccari. Quest’ultimo piaceva anche alla Spal, alla pari di Cocco del Frosinone - che potrebbe tornare a Vicenza, liberando Raicevic, o andare all’Avellino - ma adesso il club di Ferrara ha una terza idea: Corvia del Latina. Un attaccante intanto l’ha trovato il Cittadella che, visto l’infortunio di Kouame (due mesi di stop) ha ripreso Iunco, che ha lasciato la Paganese tornando in Veneto e non andando al Francavilla come sembrava. E anche il Perugia ha aggiunto un tassello in avanti tesserando Terrani (Lucchese), ma non è escluso un arrivo di peso: anche qui il nome caldo è quello di Rodriguez, ma dipende dalla cessione di Rolando Bianchi, proposto al Vicenza per uno scambio con Orlando.



Oltre all’attacco, il Bari si concentra anche sul centrocampo e Lodi (Udinese) ha dato l’ok per tornare da Colantuono, ma restano in piedi Greco (Verona) e Salzano (Crotone). La già citata Spal ha invece trovato l’accordo con Costa (Chievo) come sostituto di Beghetto. Ufficiali a Frosinone gli arrivi di Krajnc (Sampdoria) e Fiamozzi (Genoa), oggi dovrebbe firmare Maiello (Empoli). Molto attivo il Pisa, che ha preso Zanon dalla Fiorentina (era alla Pistoiese) e ha l’accordo con Cinelli e Masucci, ma non ancora con Cesena ed Entella che al momento non intendono liberarli. La Ternana ha chiesto Maltese alla Reggiana. A Salerno può arrivare Grillo da Livorno in cambio di Franco. A Trapani infine oggi arriva Maracchi (Feralpi Salò).