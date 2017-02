Il direttore sportivo del Bari Sean Sogliano parla in conferenza stampa a proposito dei due giocatori del Bari ceduti alla Fiorentina nell'ultima sessione di mercato, ovvero Gaetano Castrovilli e Giuseppe Scalera: 'Ritengo che con Castrovilli abbiamo fatto una bella plusvalenza. Abbiamo pensato che lui e Scalera potessero avere una grande opportunità in una squadra di Serie A. Tra l’altro quest’ultimo potrebbe tornare in caso di non riscatto. E’ bello che squadre come la Fiorentina possano guardare anche in casa nostra. Non mi piace che si ragioni troppo da bastian contrari qua'.