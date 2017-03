Antonio Barreca e Marco Benassi: sono loro i due giocatori del Torino che i dirigenti dell'Inter domani avrebbero voluto vedere da vicino in vista della prossima sessione di mercato Non è un mistero che il centrocampista e il terzino siano due obiettivi di mercato dei nerazzurri e, anche per questo, i due giocatori domani verranno tenuti in panchina.

Nel ruolo di terzino sinistro, al posto di Barreca, giocherà infatti Molinaro, a centrocampo invece Mihajlovic schiererà Acquah al posto del capitano dell'Under 21.