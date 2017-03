Internazionale sì, ma un po' meno. La nuova Inter, rispetto al recente passato, sembra intenzionata a considerare con maggiore attenzione i calciatori made in Italy e, dopo Gagliardini, ha ora messo nel mirino altri due giovani giocatori nati nel Bel paese: Marco Benassi e Antonio Barreca. Il primo è il capitano dell'Under 21 azzurra, il secondo in questa stagione è diventato uno dei pilastri sia del Torino che della squadra di Di Biagio. Sabato la partita di campionato contro la formazione granata sarà l'occasione per Pioli e pe i dirigenti nerazzurri di vedere da vicino e dal vivo e due giovani talenti che ha a disposizione Mihajlovic.



BENASSI, UN RIMPIANTO DA 15 MILIONI - Marco Benassi attualmente è uno dei grandi rimpianti in casa Inter: il centrocampista, infatti, è cresciuto proprio nelle giovanili nerazzurre e sotto la guida di Andrea Stramaccioni ha fatto anche il suo esordio in serie A, oltre a quello in Europa League, a 19 anni. L'Inter non ha però creduto nelle sue qualità e nel gennaio del 2014 ha ceduto metà del suo cartellino al Torino (oltre a circa 1,7 milioni e la comproprietà del Primavera Colombi) in cambio di un Danilo D'Ambrosio in rotta con i granata (di fatto era fuori squadra) e che si sarebbe svincolato qualche mese dopo. Pur tra qualche difficoltà, sotto la guida di Ventura, al Torino Benassi è riuscito ad emergere sempre più, tanto che Cairo è stato costretto a versare 3,3 milioni nelle casse dell'Inter per poter acquistare successivamente la seconda metà del cartellino. Ora ai nerazzurri serviranno invece almeno 15 milioni per riuscire ad aprire una trattativa con Cairo, ma l'operazione per la prossima estate sembra essere una vera e propria mission impossible: Benassi è al centro del progetto granata, tanto che è stato anche promosso da qualche settimana capitano, e difficilmente Mihajlovic vorrà privarsi di lui.



BARRECA, IL SOGNO (QUASI) IMPOSSIBILE - Difficile anche arrivare ad Antonio Barreca: il terzino sinistra, al suo primo anno in serie A, è una delle più belle sorprese della stagione e Mihajlovic vorrebbe poter contare su di lui anche nella prossima stagione, per poter riuscire a centrare l'obiettivo della qualificazione all'Europa League. Lo scorso autunno ha rinnovato il proprio contratto con il Torino e una sua partenza a giugno sembra quindi poco probabile. I dirigenti nerazzurri stanno però continuando a mantenere vivi i contatti con il suo agente, cercando di far leva anche sulle competizioni internazionali che con l'Inter potrebbe disputare già nella prossima stagione. Per poter continuare a spingere la trattativa su questa leva è però necessario che la squadra di Pioli riesca a mantenere l'attuale ritmo in questa ultima parte di campionato.