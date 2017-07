Dopo essere stato una delle rivelazioni dello scorso campionato, Antonio Barreca è ora finito nel mirino della Roma. Dopo la partenza di Mario Rui, Luciano Spalletti vorrebbe infatti proprio il terzino del Torino e dell'Under 21 per rinforzare la propria difesa.



Per il presidente granata Urbano Cairo, però, Barreca è incedibile. Il Torino al momento non vuole privarsi di uno dei suoi migliori giocatori in rosa, considerando inoltre il fatto che nelle prossime settimane potrebbe partire il calciatore simbolo della squadra: Andrea Belotti. È così che il presidente granata ha fatto sapere ai dirigenti giallorossi che quest'anno non prenderà in considerazione nessuna offerta per Barreca.