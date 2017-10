Intervistato da Spox, l'attaccante classe '97 del Basilea (ma di proprietà del Salisburgo) Dimitri Oberlin ha parlato del suo mancato trasferimento al Manchester United: "So che mi hanno osservato a lungo e che l'operazione stava per chiudersi, anche col via libera dei miei genitori, ma io ho deciso diversamente. Sarei partito dall'Under 18 e la strada per arrivare in prima squadra molto lunga". Il ragazzo di origini camerunesi piace anche a Juventus e Real Madrid.